Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA22675B2021 Cotinga Pharmaceuticals Inc. 10.01.2018 CA22164W1059 CotingaPharmaceuticals Inc. 11.01.2018 Tausch 1:1