Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS45329R1095 INC Research Holdings Inc. 09.01.2018 US87166B1026 INCResearch Holdings Inc. 10.01.2018 Tausch 1:1US18451N3035 Sharing Economy InternationalInc. 09.01.2018 US8195341081 Sharing Economy InternationalInc. 10.01.2018 Tausch 1:1US7136615025 Avid Bioservices Inc. 09.01.2018 US05368M1062 AvidBioservices Inc. 10.01.2018 Tausch 1:1US34634E1029 XpresSpa Group Inc. 09.01.2018 US98420U1097 XpresSpa GroupInc. 10.01.2018 Tausch 1:1