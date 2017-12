Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA89473C1041 Equinox Gold Corp. 22.12.2017 CA29446Y1060 Equinox GoldCorp. 27.12.2017 Tausch 1:1CA4510681006 ICC Labs Inc. 22.12.2017 CA4492341033 ICC LabsInc. 27.12.2017 Tausch 1:1CA70324G1063 Patient Home MonitoringCorp. 22.12.2017 CA70325F1071 Patient Home MonitoringCorp. 27.12.2017 Tausch 1:1CA5711752074 Marlin Gold Mining Ltd. 22.12.2017 CA57117R1001 Marlin GoldMining Ltd. 27.12.2017 Tausch 1:1