Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS12634H1014 CPI Card Group Inc. 21.12.2017 US12634H2004 CPI CardGroup Inc. 22.12.2017 Tausch 5:1CA7895712056 St. Georges Eco Mining Corp. 21.12.2017 CA85235Q1000 St.Georges Eco Mining Corp. 22.12.2017 Tausch 1:1CA48300A1030 Lithium Chile Inc. 21.12.2017 CA53681G1090 Lithium ChileInc. 22.12.2017 Tausch 1:1CA89679A1003 Trisura Group Ltd. 21.12.2017 CA89679A2092 Trisura GroupLtd. 22.12.2017 Tausch 10:1CA09238J1030 BlackIce Enterprise Risk ManagementInc. 21.12.2017 CA09238J2020 BlackIce Enterprise Risk ManagementInc. 22.12.2017 Tausch 2:1