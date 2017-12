Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS74154B3024 Immutep Ltd. 01.12.2017 US45257L1089 ImmutepLtd. 04.12.2017 Tausch 1:1AU000000EYM0 Hardey Resources Ltd. 01.12.2017 AU000000HDY2 HardeyResources Ltd. 04.12.2017 Tausch 1:1KYG281951080 Double Eagle AcquisitionCorp. 01.12.2017 US9713751009 WillScot Corp. 04.12.2017 Tausch 1:1AU000000EMX2 Alta Zinc Ltd. 01.12.2017 AU000000AZI3 Alta ZincLtd. 04.12.2017 Tausch 1:1AU000000UEQ9 Devex Resources Ltd. 01.12.2017 AU000000DEV5 DevexResources Ltd. 04.12.2017 Tausch 1:1KYG5726N1043 Greentech Technology InternationalLtd. 01.12.2017 KYG4100V1059 Greentech Technology InternationalLtd. 04.12.2017 Tausch 1:1CA38503H1047 Granada Gold Mine Inc. 01.12.2017 CA38503H2037 GranadaGold Mine Inc. 04.12.2017 Tausch 8:1GG00BZ3GBN95 River and Mercantile UK Micro Cap Investment CompanyLtd 01.12.2017 GG00BDG13K82 River and Mercantile UK Micro Cap InvestmentCompany Ltd 04.12.2017 Tausch 1:0,8688US5510732085 Lynas Corp. Ltd. 01.12.2017 US5510733075 Lynas Corp.Ltd. 04.12.2017 Tausch 10:1