Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000NRT0 Kazia Therapeutics Ltd. 28.11.2017 AU000000KZA9 KaziaTherapeutics Ltd. 29.11.2017 Tausch 1:1