Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS45885A3005 Internap Corp. 21.11.2017 US45885A4094 InternapCorp. 22.11.2017 Tausch 4:1CA05208U1021 Maple Gold Mines Ltd. 21.11.2017 CA5651271077 Maple GoldMines Ltd. 22.11.2017 Tausch 1:1CA08947Q1019 Blox Labs Inc. 21.11.2017 CA0555211089 Blox LabsInc. 22.11.2017 Tausch 2:1CA01642R3009 Alix Resources Corp. 21.11.2017 CA01642R4098 Alix ResourcesCorp. 22.11.2017 Tausch 4:1