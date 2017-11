Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA82808Q1046 Silver Predator Corp. 17.11.2017 CA82808Q2036 SilverPredator Corp. 20.11.2017 Tausch 5:1ES0119256115 Codere SA 17.11.2017 ES0119256032 CodereSA 20.11.2017 Tausch 43:2CA1431311002 Carmax Mining Corp. 17.11.2017 CA1431312091 Carmax MiningCorp. 20.11.2017 Tausch 2:1GB00BYVFRB16 Tethyan Resources PLC 17.11.2017 GB00BDG12Z65 TethyanResources PLC 20.11.2017 Tausch 6:1US5635711089 Manitowoc Co. Inc. 17.11.2017 US5635714059 Manitowoc Co.Inc. 20.11.2017 Tausch 4:1