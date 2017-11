Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS9663871021 Whiting Petroleum Corp. 09.11.2017 US9663874090 WhitingPetroleum Corp. 10.11.2017 Tausch 4:1CA29670A2048 Block One Capital Inc. 09.11.2017 CA09367W1077 Block OneCapital Inc. 10.11.2017 Tausch 1:1US2057501023 Comstock Mining Inc. 09.11.2017 US2057502013 ComstockMining Inc. 10.11.2017 Tausch 5:1CA13710V2049 Canamex Gold Corp. 09.11.2017 CA13711B1085 Canamex GoldCorp. 10.11.2017 Tausch 1:1