Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Abdem: AnmerkungenKYG211601094 BII Railway Transportation Technology Holdings Co.Ltd. 24.08.2017 KYG1267V1005 BII Railway Transportation TechnologyHoldings Co. Ltd. 25.08.2017 Tausch 1:1AU000000APY1 Calima Energy Ltd. 24.08.2017 AU000000CE10 Calima EnergyLtd. 25.08.2017 Tausch 1:1MHY2069P3095 Diana Containerships Inc. 24.08.2017 MHY2069P4085 DianaContainerships Inc. 25.08.2017 Tausch 7:1