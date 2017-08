Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA03512N2032 Canada One Mining Corp. 31.08.2017 CA1351641016 Canada OneMining Corp. 01.09.2017 Tausch 1:1GB00BQY7BX88 Micro Focus International PLC 31.08.2017 GB00BD8YWM01 MicroFocus International PLC 01.09.2017 Tausch 1:0,9263