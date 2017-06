Einstellung AufnahmeISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000ERJ0 Volt Power Group Ltd. 08.06.2017 AU000000VPR1 Volt PowerGroup Ltd. 09.06.2017 Tausch 1:1CA2252312087 Crazy Horse Resources Inc. 08.06.2017 CA77433M1068 CrazyHorse Resources Inc. 09.06.2017 Tausch 10:1US9575411056 Westell Technologies Inc. 08.06.2017 US9575412047 WestellTechnologies Inc. 09.06.2017 Tausch 4:1