Einstellung AufnahmeISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA6957811046 Painted Pony Energy Ltd . 23.05.2017 CA6957791081 PaintedPony Energy Ltd. 24.05.2017 Tausch 1:1CH0001840450 Valartis Group AG 23.05.2017 CH0367427686 Valartis GroupAG 24.05.2017 Tausch 1:1SE0008242358 Betsson AB 23.05.2017 SE0009806896 BetssonAB 24.05.2017 Tausch 1:1