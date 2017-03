Einstellung AufnahmeISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS3626073015 Gafisa S.A. 30.03.2017 US3626074005 GafisaS.A. 31.03.2017 Tausch 13,483023:1US92719A1060 Veon Ltd. 30.03.2017 US91822M1062 VeonLtd. 31.03.2017 Tausch 1:1CA85208X4057 Fanlogic Interactive Inc. 30.03.2017 CA30712Q1081 FanlogicInteractive Inc. 31.03.2017 Tausch 1:1