EinstellungISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS18451N2045 Cleantech Solutions InternationalInc. 17.03.2017 US18451N3035 Cleantech Solutions InternationalInc. 20.03.2017 Tausch 4:1AU000000INL6 Scidev Ltd. 17.03.2017 AU000000SDV5 ScidevLtd. 20.03.2017 Tausch 1:1CA2705411056 East Asia Minerals Corp. 17.03.2017 CA2705413037 East AsiaMinerals Corp. 20.03.2017 Tausch 10:1US8902602015 Tonix Pharmaceuticals HoldingCorp. 17.03.2017 US8902604094 Tonix Pharmaceuticals HoldingCorp. 20.03.2017 Tausch 10:1CA1089092011 Brigadier Gold Ltd. 17.03.2017 CA1089093001 Brigadier GoldLtd. 20.03.2017 Tausch 30:1CA07330A3010 Pan Andean Minerals Ltd. 17.03.2017 CA69776P1018 PanAndean Minerals Ltd. 20.03.2017 Tausch 1:1