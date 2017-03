EinstellungISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenGB00B1TWX932 LGO Energy PLC 07.03.2017 GB00BDGJ2R22 LGO EnergyPLC 08.03.2017 Tausch 20:1CA47713E1088 Canada Jetlines Ltd. 07.03.2017 CA13526P1027 Canada JetlinesLtd. 08.03.2017 Tausch 1,5:1CA4872832023 Peeks Social Ltd. 07.03.2017 CA70538Q1063 Peeks SocialLtd. 08.03.2017 Tausch 1:1US87164P1030 SRC Energy Inc. 07.03.2017 US78470V1089 SRC EnergyInc. 08.03.2017 Tausch 1:1US5635681043 Welbilt Inc. 07.03.2017 US9490901041 WelbiltInc. 08.03.2017 Tausch 1:1