EinstellungISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenKYG261411048 Vestate Group Holdings Ltd. 01.03.2017 KYG9341C1050 VestateGroup Holdings Ltd. 02.03.2017 Tausch 1:1US23305L1070 Dasan Zhone Solutions Inc. 01.03.2017 US23305L2060 DasanZhone Solutions Inc. 02.03.2017 Tausch 5:1