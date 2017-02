EinstellungISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS88166T1016 Xperi Corp. 24.02.2017 US98421B1008 XperiCorp. 2 7.02.2017 Tausch 1:1CA22888P1053 Cruz Cobalt Corp. 24.02.2017 CA22889L1031 Cruz CobaltCorp. 27.02.2017 Tausch 1:1US3026932059 Global Brokerage Inc. 24.02.2017 US37891B1098 GlobalBrokerage Inc. 27.02.2017 Tausch 1:1CA03718T1030 Antipodes Gold Ltd. 24.02.2017 CA1621631094 Antipodes GoldLtd. 27.02.2017 Tausch 10:1US69946T1088 Pareteum Corp. 24.02.2017 US69946T2078 PareteumCorp. 27.02.2017 Tausch 25:1US8781931014 TearLab Corp. 24.02.2017 US8781932004 TearLabCorp. 27.02.2017 Tausch 10:1