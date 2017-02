Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS5590916087 Tellurian Inc. 13.02.2017 US87968A1043 TellurianInc. 14.02.2017 Tausch 1:1CA00735P1062 Sprott Resource HoldingInc. 13.02.2017 CA85209D1015 Sprott Resource HoldingInc. 14.02.2017 Tausch 1:1US14888D1090 Catalyst BiosciencesInc. 13.02.2017 US14888D2080 Catalyst BiosciencesInc. 14.02.2017 Tausch 15:1CA66979M1095 Nouveau Monde GraphiteInc. 13.02.2017 CA66979W1077 Nouveau Monde GraphiteInc. 14.02.2017 Tausch 1:1