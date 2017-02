Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA37229W1068 Genius Properties Ltd. 06.02.2017 CA37229W2058 GeniusProperties Ltd. 07.02.2017 Tausch 5:1CA5912581082 Metallum Resources Inc. 06.02.2017 CA89141P1071 MetallumResources Inc. 07.02.2017 Tausch 3:1