Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS7598921028 Renren Inc. 03.02.2017 US7598922018 RenrenInc. 06.02.2017 Tausch 5:1CA29206R1010 Empire Metals Corp. 03.02.2017 CA2918471012 Empire MetalsCorp. 06.02.2017 Tausch 1:1CA03969D1042 Future Farm TechnologiesInc. 03.02.2017 CA36116Y1007 Future Farm TechnologiesInc. 06.02.2017 Tausch 1:1