Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA92863Q2045 Volcanic Gold Mines Inc. 20.01.2017 CA92863W1023 VolcanicGold Mines Inc. 23.01.2017 Tausch 1:1CA0019673064 Ashanti Sankofa Inc. 20.01.2017 CA04374L1031 AshantiSankofa Inc. 23.01.2017 Tausch 1:1MHY2109Q3096 Dryships Inc. 20.01.2017 MHY2109Q4086 DryshipsInc. 23.01.2017 Tausch 8:1