Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS98212L1017 JMU Ltd. 29.12.2016 US46647L1052 JMULtd. 30.12.2016 Tausch 1:1US46062X1054 Interpace Diagnostics GroupInc. 29.12.2016 US46062X2045 Interpace Diagnostics GroupInc. 30.12.2016 Tausch 10:1