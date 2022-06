Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen DK0010287234 H. Lundbeck A/S 09.06.2022 DK0061804770 H. Lundbeck A/S 10.06.2022 Tausch 1:4 CA45175C1077 Pideka Group Inc. 09.06.2022 CA72004D1069 Pideka Group Inc. 10.06.2022 Tausch 1:1 CA74643E1079 Pushfor Investments Inc. 09.06.2022 CA74643G1028 Pushfor Investments Inc. 10.06.2022 Tausch 10:1