Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US30607B1098 Falcon Minerals Corp. 06.06.2022 US82982V1017 Sitio Royalties Corp. 07.06.2022 Tausch 4:1 US05382A1043 Aviva PLC 06.06.2022 US05382A3023 Aviva PLC 07.06.2022 Tausch 1:0,76 US0088751062 Aikido Pharma Inc. 06.06.2022 US0088753043 Aikido Pharma Inc. 07.06.2022 Tausch 17:1