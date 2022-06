Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA71676H1064 PetroShale Inc. 02.06.2022 CA54947L1067 Lucero Energy Corp. 03.06.2022 Tausch 1:1 CA24464X1069 Valour Inc. 02.06.2022 CA92027E1051 Valour Inc. 03.06.2022 Tausch 1:1 CA73758F1071 Potent Ventures Inc. 02.06.2022 CA40281F1027 Potent Ventures Inc. 03.06.2022 Tausch 1:1