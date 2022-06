Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US14757U1097 CASI Pharmaceuticals Inc. 01.06.2022 US14757U2087 CASI Pharmaceuticals Inc. 02.06.2022 Tausch 10:1 SE0002367797 Hexatronic Group AB 01.06.2022 SE0018040677 Hexatronic Group AB 02.06.2022 Tausch 1:5