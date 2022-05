Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA87588V1085 Tantalex Lithium Resources Corp. 26.05.2022 CA87588D1087 Tantalex Lithium Resources Corp. 27.05.2022 Tausch 1:1 NO0005668905 Tomra Systems ASA 26.05.2022 NO0012470089 Tomra Systems ASA 27.05.2022 Tausch 1:2 AU000000FNT5 Lanthanein Resources Ltd. 26.05.2022 AU0000223505 Lanthanein Resources Ltd. 27.05.2022 Tausch 1:1