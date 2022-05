Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA02650G2027 Auscan Resources Inc. 25.05.2022 CA0521041065 Auscan Resources Inc. 26.05.2022 Tausch 3:1 CA7562301084 Recharge Resources Ltd. 25.05.2022 CA7562302074 Recharge Resources Ltd. 26.05.2022 Tausch 10:1