Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA14965K1093 CAVU Mining Corp. 23.05.2022 CA14964E1043 CAVU Energy Metals Corp. 24.05.2022 Tausch 1:1 CA4113881011 Happy Gut Brands Ltd. 23.05.2022 CA08772W1086 Happy Gut Brands Ltd. 24.05.2022 Tausch 1:1 FR0011522168 Delta Drone S.A. 23.05.2022 FR0014009LP0 Delta Drone S.A. 24.05.2022 Tausch 10000:1 US30049G1040 Evoke Pharma Inc. 23.05.2022 US30049G2030 Evoke Pharma Inc. 24.05.2022 Tausch 12:1 CA43366H1001 HIVE Blockchain Technologies Ltd. 23.05.2022 CA43366H7040 HIVE Blockchain Technologies Ltd. 24.05.2022 Tausch 5:1