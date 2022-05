Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US08653C1062 Best Inc. 20.05.2022 US08653C5022 Best Inc. 23.05.2022 Tausch 5:1 IT0005252140 Saipem S.p.A. 20.05.2022 IT0005495616 Saipem S.p.A. 23.05.2022 Tausch 100:21 SE0011205194 Wihlborgs Fastigheter AB 20.05.2022 SE0018012635 Wihlborgs Fastigheter AB 23.05.2022 Tausch 1:2 SE0007074844 Wallenstam AB 20.05.2022 SE0017780133 Wallenstam AB 23.05.2022 Tausch 1:2 GB00BDCXV269 Quilter PLC 20.05.2022 GB00BNHSJN34 Quilter PLC 23.05.2022 Tausch 7:6 US71910C1036 Phoenix New Media Ltd 20.05.2022 US71910C2026 Phoenix New Media Ltd 23.05.2022 Tausch 6:1 CA92864K2065 Volatus Capital Corp. 20.05.2022 CA92864K3055 Volatus Capital Corp. 23.05.2022 Tausch 4:1