Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA30050D5038 Evolving Gold Corp. 31.05.2022 CA36117W1032 Evolving Gold Corp. 01.06.2022 Tausch 1:1 SE0015949847 Tethys Oil AB 31.05.2022 SE0017859259 Tethys Oil AB 01.06.2022 Tausch 1:1 CA52177M2085 East Side Games Group Inc. 31.05.2022 CA2752551077 East Side Games Group Inc. 01.06.2022 Tausch 1:1 CA0593592086 Bam Bam Resources Corp. 31.05.2022 CA56086E1088 Bam Bam Resources Corp. 01.06.2022 Tausch 10:1