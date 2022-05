Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA86330Y1051 Stria Lithium Inc. 16.05.2022 CA86330Y5011 Stria Lithium Inc. 17.05.2022 Tausch 10:1 SE0000472268 Addnode Group AB 16.05.2022 SE0017885767 Addnode Group AB 17.05.2022 Tausch 1:4 CA31431T1003 Feel Foods Ltd. 16.05.2022 CA90387A1012 Ultra Brands Ltd. 17.05.2022 Tausch 10:1