Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000MML0 Medusa Mining Ltd. 11.05.2022 AU0000221418 Medusa Mining Ltd. 12.05.2022 Tausch 1:1 SE0008375331 BrandBee Holding AB 11.05.2022 SE0017885155 BrandBee Holding AB 12.05.2022 Tausch 10:1