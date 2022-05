Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US88338N1072 TherapeuticsMD Inc. 09.05.2022 US88338N2062 TherapeuticsMD Inc. 10.05.2022 Tausch 50:1 CA3804731089 Golcap Resources Corp. 09.05.2022 CA3804732079 Golcap Resources Corp. 10.05.2022 Tausch 3:1 US30048L1044 Evofem Biosciences Inc. 09.05.2022 US30048L2034 Evofem Biosciences Inc. 10.05.2022 Tausch 15:1