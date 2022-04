Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA62849F1018 Mydecine Innovations Group Inc. 20.04.2022 CA62849F2008 Mydecine Innovations Group Inc. 21.04.2022 Tausch 50:1 CA05478T1084 Azincourt Energy Corp. 20.04.2022 CA05478T2074 Azincourt Energy Corp. 21.04.2022 Tausch 2,5:1