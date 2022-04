Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CH0012280076 Straumann Holding AG 19.04.2022 CH1175448666 Straumann Holding AG 20.04.2022 Tausch 1:10 CA64051V1058 NeonMind Biosciences Inc. 19.04.2022 CA64051V3039 NeonMind Biosciences Inc. 20.04.2022 Tausch 4:1 US2537483057 Diffusion Pharmaceuticals Inc. 19.04.2022 US2537484048 Diffusion Pharmaceuticals Inc. 20.04.2022 Tausch 10:1 CA3795811015 Sekur Private Data Ltd 19.04.2022 CA81607F1036 Sekur Private Data Ltd. 20.04.2022 Tausch 1:1