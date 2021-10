Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US31816Q1013 Mandiant Inc. 06.10.2021 US5626621065 Mandiant Inc. 07.10.2021 Tausch 1:1 FR0004076891 Groupe Flo S.A. 06.10.2021 FR0014004X25 Groupe Flo S.A. 07.10.2021 Tausch 100:1 CA5652971089 Maple Leaf Green World Inc. 06.10.2021 CA5652973069 Maple Leaf Green World Inc. 07.10.2021 Tausch 6:1 US76169B1026 Zurn Water Solutions Corp. 06.10.2021 US98983L1089 Zurn Water Solutions Corp. 07.10.2021 Tausch 1:1