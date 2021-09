Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA73044M1068 Poda Lifestyle and Wellness Ltd. 28.09.2021 CA73044N1042 Poda Lifestyle and Wellness Ltd. 29.09.2021 Tausch 1:1 FR0000121725 Dassault Aviation S.A. 28.09.2021 FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. 29.09.2021 Tausch 1:10 SE0013121589 Embracer Group AB 28.09.2021 SE0016828511 Embracer Group AB 29.09.2021 Tausch 1:2