Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US05502L2043 First Wave BioPharma Inc. 23.09.2021 US33749P1012 First Wave BioPharma Inc. 24.09.2021 Tausch 1:1 SE0014609061 Sectra AB 23.09.2021 SE0016803241 Sectra AB 24.09.2021 Tausch 1:5 FR0011584549 Montagne et Neige Developpement S.A. 23.09.2021 FR00140050Q2 Montagne et Neige Developpement S.A. 24.09.2021 Tausch 100:1 CA6660061012 Northern Vertex Mining Corp. 23.09.2021 CA28623W1077 Northern Vertex Mining Corp. 24.09.2021 Tausch 6:1