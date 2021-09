Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US83548F1012 Sonim Technologies Inc. 16.09.2021 US83548F2002 Sonim Technologies Inc. 17.09.2021 Tausch 10:1 CA47761A1075 JNC Resources Inc. 16.09.2021 CA77637H1010 JNC Resources Inc. 17.09.2021 Tausch 2:1