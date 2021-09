Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA92347A2056 Veritas Pharma Inc. 01.09.2021 CA92347A3047 Veritas Pharma Inc. 02.09.2021 Tausch 2:1 US86740P1084 Sunlands Technology Group 01.09.2021 US86740P2074 Sunlands Technology Group 02.09.2021 Tausch 12,5:1