Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen DE000A0JC0X4 General Technologies AG 15.04.2021 DE000A3E4993 General Technologies AG 16.04.2021 Tausch 1:1 KYG2116C1033 China Dredging Environment Protection Holdings Ltd. 15.04.2021 KYG2116C1116 China Dredging Environment Protection Holdings Ltd. 16.04.2021 Tausch 2:1 CA25471U1003 Discovery Silver Corp. 15.04.2021 CA2546771072 Discovery Silver Corp. 16.04.2021 Tausch 1:1 CA24380K2048 DeepMarkit Corp. 15.04.2021 CA24380K3038 DeepMarkit Corp. 16.04.2021 Tausch 5:1 CA98979X1087 ZoomAway Travel Inc. 15.04.2021 CA98980C1014 ZoomAway Travel Inc. 16.04.2021 Tausch 9:1