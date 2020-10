Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen GG00B4L84979 Burford Capital Ltd. 28.10.2020 GG00BMGYLN96 Burford Capital Ltd. 29.10.2020 Tausch 1:1 BMG2161L1072 China Sinostar Group Co. Ltd. 28.10.2020 BMG2161L1155 China Sinostar Group Co. Ltd. 29.10.2020 Tausch 20:1