Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US9663874090 Whiting Petroleum Corp. 07.09.2020 US9663875089 Whiting Petroleum Corp. 08.09.2020 Tausch 1:0,013 CA74359T1084 Prosper Gold Corp. 07.09.2020 CA74359T2074 Prosper Gold Corp. 08.09.2020 Tausch 10:1 US09072V4023 Biocept Inc. 07.09.2020 US09072V5012 Biocept Inc. 08.09.2020 Tausch 10:1