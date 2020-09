Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen DE0006190705 HAEMATO AG 02.09.2020 DE000A289VV1 HAEMATO AG 03.09.2020 Tausch 10:1 CA81202R1064 Seahawk Gold Corp. 02.09.2020 CA81202L1094 Seahawk Gold Corp. 03.09.2020 Tausch 1:1 CA29877A1066 European Electric Metals Inc. 02.09.2020 CA29877A2056 European Electric Metals Inc. 03.09.2020 Tausch 10:1 US16948W1009 China HGS Real Estate Inc. 02.09.2020 US16948W2098 China HGS Real Estate Inc. 03.09.2020 Tausch 2:1 BMG2111B1422 China Best Group Holding Ltd. 02.09.2020 BMG2111B1752 China Best Group Holding Ltd. 03.09.2020 Tausch 5:1