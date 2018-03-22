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Tyranna Resources - XFRA IRN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.03.18 08:59
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:02 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:02 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,012 €
|0,009 €
|0,003 €
|+33,33%
|22.03./08:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TYX5
|A14XX4
|0,018 €
|0,0060 €
= Realtime
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