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Tyranna Resources - XFRA IRN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.12.17 09:06
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5


AB/FROM ONWARDS 01.12.2017


Aktuell
Starkes Kaufsignal - Neuer 1.110% Lithium Hot Stock Alba Minerals
nach 6.667% mit Millennial Lithium und 4.960% mit Lithium X Energy und 6.567% mit AVZ Minerals!  
 
Alba Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,009 € 0,013 € -0,004 € -30,77% 01.12./08:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TYX5 A14XX4 0,020 € 0,0060 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,009 € -30,77%  08:13
Berlin 0,007 € -41,67%  08:09
Frankfurt 0,007 € -46,15%  08:10
  = Realtime
Aktuell
1,8 Mio. t Lithium zu 1,4% Li2O - Neue Ressourcen-Schätzung in Kürze! Neuer 382% Lithium Hotstock nach 925% mit Power Metals und 6.567% mit AVZ Minerals!

Far Resources Ltd.
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