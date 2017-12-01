Erweiterte Funktionen
Tyranna Resources - XFRA IRN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.12.17 09:06
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5
AB/FROM ONWARDS 01.12.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5
AB/FROM ONWARDS 01.12.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,009 €
|0,013 €
|-0,004 €
|-30,77%
|01.12./08:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TYX5
|A14XX4
|0,020 €
|0,0060 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.