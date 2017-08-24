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Tyranna Resources - XFRA IRN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.08.17 08:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5
AB/FROM ONWARDS 24.08.2017 08:16 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5
AB/FROM ONWARDS 24.08.2017 08:16 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,008 €
|0,01 €
|-0,002 €
|-20,00%
|24.08./08:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TYX5
|A14XX4
|0,025 €
|0,0080 €
= Realtime
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