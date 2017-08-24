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Tyranna Resources - XFRA IRN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.08.17 08:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYRANNA RES LTD IRN AU000000TYX5


AB/FROM ONWARDS 24.08.2017 08:16 CET


Aktuell
Sensationelle Zahlen - 852% Umsatzsprung - 553% Gewinnanstieg!
Bester Medtech Hot Stock nach 798%, 4.780% und 8.017%!  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,008 € 0,01 € -0,002 € -20,00% 24.08./08:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TYX5 A14XX4 0,025 € 0,0080 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,008 € -20,00%  08:18
Berlin 0,006 € -25,00%  08:28
Frankfurt 0,006 € -57,14%  08:16
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Aktuell
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