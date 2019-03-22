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IMPRESSION HEALTHC. - XFRA IQI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.03.19 08:01
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8
AB/FROM ONWARDS 22.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8
AB/FROM ONWARDS 22.03.2019
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,012 €
|0,012 €
|- €
|0,00%
|22.03./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000IHL8
|A2DF4D
|0,021 €
|0,0029 €
= Realtime
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